Крещенские купания на водоемах Тюменской области прошли без инцидентов

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области обеспечили безопасность праздника Крещения Господня, по линии чрезвычайного ведомства происшествий не зафиксировано, сообщили в пресс-службе главка.
В населённых пунктах региона действовало 34 места для крещенских купаний, праздничные службы проходили на 77 объектах Русской Православной Церкви. Безопасность жителей и гостей региона в эти дни на водных объектах и в храмах обеспечивали 110 сотрудников и 25 единиц техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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