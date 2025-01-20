Крещенские купания на водоемах Тюменской области прошли без инцидентов

09:00 20 января 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - ГУ МЧС по ТО

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области обеспечили безопасность праздника Крещения Господня, по линии чрезвычайного ведомства происшествий не зафиксировано, сообщили в пресс-службе главка.

В населённых пунктах региона действовало 34 места для крещенских купаний, праздничные службы проходили на 77 объектах Русской Православной Церкви. Безопасность жителей и гостей региона в эти дни на водных объектах и в храмах обеспечивали 110 сотрудников и 25 единиц техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Теги: безопасность , Крещенские купания , МЧС , православие
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2025