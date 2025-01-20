Крещенские купания на водоемах Тюменской области прошли без инцидентов

Фото - ГУ МЧС по ТО

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области обеспечили безопасность праздника Крещения Господня, по линии чрезвычайного ведомства происшествий не зафиксировано, сообщили в пресс-службе главка.

В населённых пунктах региона действовало 34 места для крещенских купаний, праздничные службы проходили на 77 объектах Русской Православной Церкви. Безопасность жителей и гостей региона в эти дни на водных объектах и в храмах обеспечивали 110 сотрудников и 25 единиц техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.