В Димитриевскую родительскую субботу в Тюмени проведут акцию "Свеча"

Фото центра "Аванпост"

День Димитриевской родительской субботы в этом году выпадает на 2 ноября - это день особого поминовения. В рамках ХХХ Международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота" пройдет для семей погибших военнослужащих пройдет акция "Свеча", сообщили в центре "Аванпост".

День начнется в 11:00 с возложения цветов у Памятника воинам-афганцам, далее пройдет поминальная лития у храма святого Благоверного князя Дмитрия Донского, а в 12:10 возложение начнется на площади Памяти у Вечного огня и у памятника "Помним тебя, сынок". Участниками станут матери тех, кто отдал свою жизнь в локальных вооруженных конфликтах и на специальной военной операции.

Фестиваль "Димитриевская суббота" проводится в Тюменской области с 1995 года. Впервые он прошел в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главная идея Фестиваля состоит в том, чтобы отдать дань уважения и вспомнить всех воинов, павших за Родину во все времена. Именно поэтому Фестиваль приурочен ко дню поминовения — Димитриевской родительской субботе.