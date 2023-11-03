Компания "Золотые луга" оказывает поддержку творческим мероприятиям в Бердюжском районе

Фото: Бердюжский РДК «Премьера»

Компания "Золотые луга" участвует в развитии творчества среди детей и взрослых в Бердюжском районе, оказывая поддержку районным мероприятиям. В конце октября в райцентре провели квиз-игру для интеллектуалов из ветеранских организаций и фестиваль детского вокального творчества.

XXII районный фестиваль детского вокального творчества "Крылья – 2023" состоялся 30 октября, в нем приняли участие 22 конкурсанта из всех сельских поселений. Дети выступали в трех возрастных категориях, их оценивали члены жюри в составе председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Бердюжского района Евгении Алексеевой, Лауреата областного конкурса "Созвездие ТСН" Ивана Кислова и председателя жюри, режиссера районного Дома культуры Анастасии Журавлевой.

После подведения итогов были определены и награждены победители и призеры по номинациям. Абсолютно все участники конкурса получили дипломы, заслуженные награды и вкусные подарки от партнёра конкурса - АО "Золотые луга", одного из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Западной Сибири. Компания подготовила для ребят вкусные и полезные призы – наборы молочной продукции.

Кроме того, в районном Доме культуры при поддержке АО "Золотые луга" состоялась квиз-игра "Шевели извилинами" для представителей ветеранских организаций всех сельских поселений Бердюжского района.

Председатель районного совета ветеранов Елена Плясунова поприветствовала участников игры и пожелала всем успехов и удачи. Программа игры включала вопросы различных тем и направленностей – кино, крылатые фразы, кулинария, история, танцы, изобретения и другие.

После продолжительных баталий и подведения итогов состоялось торжественное награждение команд-участниц. Всем командам были вручены Благодарственные письма комитета по культуре, спорту и молодежной политике, а победителем квиза стала команда ветеранской организации из Бердюжья. Они получили подарочные наборы молочных продуктов от АО "Золотые Луга".

"Компания "Золотые луга" активно поддерживает социальные и культурные проекты, направленные на популяризацию и развитие детского творчества. Мы уже давно сотрудничаем с администрацией Бердюжского района, с удовольствием участвуем в проведении районных мероприятий, предоставляем вкусные подарки победителям конкурсов. Свой талант продемонстрировали не только юные жители района, но и ветераны – люди преклонного возраста. Это еще раз подтверждает тот факт, что в Бердюжье живут творческие и активные люди", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.