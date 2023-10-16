Путь к большой сцене: Конкурс постановок Российского общества "Знание" собрал более 2000 заявок

Фото: Российское общество "Знание"

Всероссийский проект Знание.Театр Российского общества "Знание" завершил прием заявок на Конкурс постановок по пьесе Гульнары Искалиевой "Трудный экзамен".

Всего поступило более 2000 заявок из 89 регионов России. Уже сейчас начало работать экспертное жюри конкурса, которое рассмотрит все полученные конкурсные работы и даст свои оценки. Это позволит определить лучших из лучших и выбрать победителя, который покажет свою постановку 9 ноября в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля.

Самым активным регионом России по подаче заявок на конкурс оказался Татарстан — молодежные театральные коллективы республики направили на конкурс 467 заявок. На втором месте Астраханская область, родина Гульнары Искалиевой, автора пьесы "Трудный экзамен", победившей во Всероссийском конкурсе пьес Знание.Театр в прошлом году. Из этого региона поступило 83 заявки. Тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, оттуда поступило 66 заявок. Среди новых регионов России больше всего заявок прислали ребята из Донецкой Народной Республики (ДНР) — 44 коллектива решили попробовать свои силы в театральном искусстве.

"Российская театральная традиция – одна из ключевых и самых ярких составляющих нашего культурного кода. Нельзя не отметить, что это искусство в целом просто невозможно представить без вклада наших соотечественников. Именно поэтому мы уделяем такое внимание просвещению молодых ребят через театр и его традиции. При этом в проекте Знание.Театр у нас получается объединить мудрое наставничество с творческой свободой, которая так необходима молодому поколению. Уверен, что экспертному совету будет нелегко определить победителей, так как ребята не только показали высокий интерес к этому конкурсу, но и вложили много сил, энергии и таланта. Отдельно хочу поблагодарить всех наставников, руководителей творческих коллективов, которые направляли своих учеников и вдохновляли их на новые творческие успехи и победы", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В конкурсе постановок проекта Знание.Театр могли принять участие школьные и студенческие театральные коллективы, а также ребята, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. Участники должны были поставить спектакль по пьесе "Трудный экзамен", показать его зрителю, сняв это на видео, а после направить видеозапись на экспертную оценку. Конкурсные работы принимались до 15 октября.

Подавляющее большинство заявок, более 80%, направили школьные театральные коллективы. Это подтверждает особую актуальность спектакля "Трудный экзамен" именно для этой аудитории. Пьеса на примере истории подростка показывает, что в каждом человеке есть множество талантов.

Все конкурсные работы будут рассмотрены экспертным советом конкурса, в который вошли известные деятели культуры и искусства. С 16 по 31 октября они составят рейтинг коллективов со всей России. 15 театральных коллективов получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе, а обладатель Гран-при покажет свою постановку 9 ноября в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Поставить пьесу на своих площадках конкурсантам помогали методические материалы, подготовленные Российским обществом "Знание": видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий. На сайте проекта также доступна видеозапись спектакля "Трудный экзамен", поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии "Золотая маска". Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и Всероссийского центра художественного творчества.

Подробную информацию можно найти на сайте проекта Знание.Театр, а также в группе во ВКонтакте.

В рамках проекта Знание.Театр также проходит просветительская акция: у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появился шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами. Благодаря этому ребята узнают об истории театрального искусства в нашей стране, его достижениях и перспективах, а также из первых уст услышат о тонкостях творческой профессии. С 28 сентября по 15 декабря 2023 состоятся более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр. Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия.