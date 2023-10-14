Продолжается регистрация на всероссийскую просветительскую акцию Знание.Театр

Фото: Российское общество "Знание"

Всероссийский проект Знание.Театр Общества "Знание" вновь запускает просветительскую акцию. В рамках нее у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появится шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами.

Благодаря этому ребята узнают об истории театрального искусства в нашей стране, его достижениях и перспективах, а также из первых уст услышат о тонкостях творческой профессии. Для театров и лекторов участие в акции — возможность заявить о себе, привлечь новую аудиторию и приобщить подрастающее поколение к традициям отечественного театрального дела. В течение двух с половиной месяцев состоятся более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Акция охватит около 100 театров России, в качестве площадок также будут задействованы Дома культуры, музеи и креативные пространства.

Мероприятия в рамках акции Знание.Театр пройдут с 28 сентября по 15 декабря. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр. Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия.

"Я рад сообщить, что в этом году Общество "Знание" вновь проведет просветительскую театральную акцию. Причем в этот раз она станет еще масштабнее: в ней смогут принять участие ребята из новых регионов. Это поможет им побольше узнать о родной культуре и проникнуться ее традициями. К тому же провести мероприятие в своем регионе можно будет не только в стенах театра, но и в образовательных организациях или на различных культурных площадках. Это позволит сделать акцию доступной, в том числе для жителей небольших населенных пунктов, и приобщит к участию еще больше людей, любящих театр", — прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Лекторы акции поделятся своими знаниями и профессиональным опытом по различным тематикам: "Российский театр будущего" (все о новейших достижениях театральной сферы, о потенциале ее развития и планах на будущие сезоны), "Театральные легенды" (истории и мифы, которые хранятся в театрах и передаются из уст в уста), "Театр — культурное наследие" (уникальные и самобытные театральные пространства России), "Театр в лицах" (творческие беседы с российскими деятелями культуры и искусства, раскрывающие особенности профессии), "Жанры театрального искусства", "Русская культура: пути развития и перспективы" и другое.

В этом году одной из особенностей акции Знание.Театр станут встречи с именитыми деятелями культуры и искусства на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Мероприятия пройдут при поддержке московского Театра на Бронной и ведущих театральных учебных заведений страны.

Проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и Всероссийского центра художественного творчества.