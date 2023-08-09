Профориентационная конференция для родителей и подростков 11-17 лет пройдёт в Тюмени

При поддержке Общественной палаты Тюменской области в столице региона 23 августа состоится конференция "Школа. Успех. Мотивация" для родителей и детей в возрасте от 11 до 17 лет.

Конференция пройдёт с 18:30 до 20:00 в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). Участие бесплатно.

Мероприятие призвано помочь подросткам подготовиться к экзаменам и сделать выбор образовательной траектории и профессии. Эксперты в области педагогики и психологии расскажут, как учиться без стресса, как сделать осознанный выбор профессии и развивать мягкие навыки.

Участников ждут следующие темы:

* "Мотивация к обучению и осознанный выбор профессии".

Спикер: Елена Водотыко, педагог, директор Центра профориентации и творческого развития "Скиллаб".

* "Всё, что нужно знать о подготовке к экзаменам".

Спикер: Дарья Пасечникова, руководитель школы иностранных языков Downtown.

* "Как умение говорить помогает в учебе и жизни".

Спикер: Мария Петрова, педагог высшей категории, эксперт по публичным выступлениям.

* "Как помочь подростку применять правила этикета. Современный этикет в школе".

Спикер: Надежда Харланова, специалист по этикету.

* "Мода и школьная форма".

Спикер: Ирина Аверина, стилист, историк моды, куратор моделей 35+ модельного агентства Celebrity Models Group

* "Как помочь ребёнку успешно учиться и сдать экзамен без стресса?".

Спикер: Ольга Мальцева, психолог, доцент кафедры психологии и педагогики ТюмГУ.

В качестве подарка для участников конференции пройдет показ мод школьной коллекции от местного производителя одежды для школы. Кроме того, ребят ждёт вечеринка, а также игры и практики по системе "Что-Зачем-Как".

Запись на конференцию осуществляется в сообщении в Viber по номеру: 89044911874. В сообщении нужно указать фамилию, имя и возраст участников.