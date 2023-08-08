В Тюменской области оказывают профессиональную и высокотехнологичную офтальмологическую помощь

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Международный день офтальмологии отмечают 8 августа. На юге Тюменской области специализированную медицинскую помощь по офтальмологическому профилю оказывает Тюменский областной офтальмологический диспансер.

С 1949 года диспансер занимается лечением и сохранением здоровья органа зрения жителей и гостей региона. Учреждение оказывает консультативную, диагностическую, терапевтическую, хирургическую помощь детям и взрослым, услуги по протезированию, контактной и лазерной коррекции зрения.

"Диспансер является специализированным консультативным учреждением. К нам направляют пациентов офтальмологи из поликлиники по месту жительства, если требуется консультация по тактике ведения пациента, специализированная углубленная диагностика и лечение. Мы выполняем весь спектр высокотехнологичных офтальмологических операций: витреоретинальную хирургию, бесшовную хирургию с использованием энергетических технологий, современные методы кератопластики. Передовые методики в лечении катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела, возрастной макулярной дегенерации позволяют в большинстве случаев добиться полной зрительной реабилитации даже при самых тяжелых диагнозах", - отмечает главный врач ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", главный внештатный врач-офтальмолог г. Тюмени и Тюменского района, офтальмохирург Леонид Протопопов.

Более 87,7 тысяч человек посетили Тюменский областной офтальмологический диспансер в 2022 году, из них более 22 тысяч – дети до 18 лет. Диагностическое обследование прошли 43,9 тысяч пациентов. Проведено 9,4 тысячи хирургических операций, из них 4,8 тысяч составило лазерное лечение.

Миссия офтальмологического диспансера – предупреждать и лечить заболевания глаз, повышать качество жизни людей благодаря оказанию профессиональной медицинской помощи и искренней заботе о пациентах.

"Смотри на мир во всех красках" - гласит слоган учреждения.