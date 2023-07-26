Компания "Золотые луга" выступит вкусным партнером традиционного шествия "Парад колясок"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Грандиозное шествие творческих родителей и их детей "Парад колясок" уже традиционно состоится 29 июля на площадке у Администрации Тюмени в рамках масштабной программы празднования Дня города. Уже постоянным партнером семейного мероприятия выступит компания "Золотые луга", которая проведет дегустацию молочной продукции и вручит полезные подарки победителям.

В этом году город отметит свое 437-летие. Парад колясок – уникальный проект, который уже давно стал неотъемлемой частью главного праздника Тюмени. В этом году тема парада звучит как "Герои нашего детства". Родители и целые семьи уже готовятся проявить свое воображение, творческий подход и оформительские способности в оформлении детских колясок. Мероприятие будет проходить 29 июля с 10 до 12 часов на площадке у Администрации Тюмени. Посмотреть на это необычное зрелище могут все желающие.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, уже на протяжении многих лет выступает партнером общегородского семейного шествия. В этом году участников парада поприветствует ростовая кукла Молоко "Золотые луга", которая будет дарить маленьким участникам и гостям праздника яркие воздушные шарики.

На площадке будет организована дегустация молочной продукции от производителя. В частности, все желающие смогут попробовать и оценить питьевые йогурты десертной коллекции "Золотые луга", новинку 2022 года – ряженку с гранолой.

И, конечно, победители мероприятия – самые креативные семьи – получат вкусные и полезные подарки от местного производителя: наборы свежей молочной продукции торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво".

"Наша компания активно поддерживает подобные мероприятия, а в качестве партнера "Парада колясок" выступает уже много лет, практически с самого первого шествия. На праздник всегда приходит много детей, зрителями и участниками становятся многие тюменские семьи в полном составе: не только родители с детьми, но и бабушки, дедушки, тети и дяди. Поэтому мы всегда с воодушевлением готовимся, чтобы сделать для них праздник еще более ярким, запоминающимся. А гости мероприятия всегда рады подкрепиться вкусной освежающей молочной продукцией", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.