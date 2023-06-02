В Тюмени отпраздновали Международный день защиты детей флешмобом и шоу

14:34 02 июня 2023
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Фото Дома культуры «Поиск»

Две праздничные площадки – на Цветном бульваре и в сквере Депутатов – 1 июня собрали сотни родителей и детей, которые пришли вместе встретить праздник детства.

В праздничной программе в сквере Депутатов зрители окунулись в атмосферу сказки. Гости праздника участвовали в веселых играх и викторинах, самые активные получили подарки.

На Цветном бульваре в центре внимания оказались шоу роботов, бумажное шоу и силовое экстрим-шоу. В рамках праздника прошел  флешмоб с мыльными пузырями. Участники викторин и интерактивных площадок получили призы.

Организаторы - Дом культуры "Поиск" при поддержке Департамента культуры Администрации города Тюмени.

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Теги: День защиты детей , дети , мероприятие , праздник
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