В Тюмени отпраздновали Международный день защиты детей флешмобом и шоу

Фото Дома культуры «Поиск»

Две праздничные площадки – на Цветном бульваре и в сквере Депутатов – 1 июня собрали сотни родителей и детей, которые пришли вместе встретить праздник детства.

В праздничной программе в сквере Депутатов зрители окунулись в атмосферу сказки. Гости праздника участвовали в веселых играх и викторинах, самые активные получили подарки.

На Цветном бульваре в центре внимания оказались шоу роботов, бумажное шоу и силовое экстрим-шоу. В рамках праздника прошел флешмоб с мыльными пузырями. Участники викторин и интерактивных площадок получили призы.

Организаторы - Дом культуры "Поиск" при поддержке Департамента культуры Администрации города Тюмени.