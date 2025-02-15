Тюменские медработники отмечают день операционных сестер

Особого уважения заслуживают специалисты, которые оказывают помощь бойцам в зоне специальной военной операции. Среди них и операционная медсестра Областной клинической больницы №1 (г. Тюмень) Инна М., которая вошла в состав первых российских медицинских бригад в зоне СВО.

Когда в 2022 году ее вызвали в военкомат, поняла, что нужны профессионалы и согласилась, не раздумывая, семья поддержала. В Москве прошла специальные курсы по работе в условиях СВО. С медицинским отрядом специального назначения сдала нормативы и медсестра с позывным "Солнце" пополнила ряды "медицинского спецназа".

"Наша задача успеть оказать помощь и спасти людей, а потому и прыжки, совершенные в опасные места, были частые, - рассказала Инна. - Выезжали на экстренные эвакуации, оказывали помощь на позициях, пробирались ночами к подбитым танкам и выносили раненных. Сначала гусеницы танка пугали, но как оказалось, по ним очень удобно подниматься и спрыгивать тоже, это нужно хоть раз попробовать и всё получится".

"Солнце" работала в военном госпитале Белгорода, в Троицком, была в госпиталях Луганска, Белолуцка, Рубежного, Мостках, Сватовском и приграничных районах. Как она вспоминает, иногда по трое суток не выходили из операционных, а легкораненых перевязывали до 240 человек в сутки. Несколько раз ей приходилось для раненых бойцов сдавать свою кровь. А потом их родственники передавали женщине цветы, а солдаты дарили свои рисунки, - сообщает Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).