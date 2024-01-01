"Движение Первых" и тюменский "Родник" устроили праздник для детей

Благодаря тюменскому отделению "Движения первых" ребята, проходящие реабилитацию в Областном реабилитационном центре "Родник" встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

К новогоднему празднику дети готовились очень активно, учили стихи и песни. Вместе с хранителем библиотеки Аллой Георгиевной юные пациенты Центра даже написали коллективное письмо Деду Морозу. В конце декабря в "Роднике" случился "Новогодний переполох" в Простоквашино.

Спектакль с героями известного мультфильма "Простоквашино" подготовили активисты местного отделения "Движения Первых" специально для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дети и их родители танцевали, играли в снежки и даже рассказывали стихи Деду Морозу и Снегурочке.

По материалам ОРЦ "Родник".