1 июня в Сквере Депутатов в Тюмени ярко отметят День защиты детей

15:45 31 мая 2023
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Фото Дома культуры «Поиск»

В первый день лета юных тюменцев поздравят с праздником артисты. Для гостей подготовили программу с театрализованным представлением, играми и викторинами - самых активных участников ждут подарки. Начало праздника в 16:30.

Еще одна праздничная площадка развернется 1 июня на Цветном бульваре. Здесь пройдет шоу роботов и силовое экстрим представление. А на "Территории непослушания" можно будет устроить бои с подушками и принять участие в метании мягких игрушек. Завершится праздник флешмобом с мыльными пузырями. Начало праздника в 17:00.

Организатор - Дом культуры "Поиск" при поддержке Департамента культуры Администрации города Тюмени. 

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Теги: День защиты детей , дети , мероприятие , праздник
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