Ямальские строители в Волновахе работают над восстановлением детской школы искусств

В подшефном Волновахском районе (ДНР) ямальцы особое внимание уделяют восстановлению детских объектов. Так, местная школа искусств готова на 70%. Работа на соцобъекте ведется с опережением графика.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, строители выполняют монтаж санитарно-технического оборудования, а также приступили к подготовительным работам по благоустройству. В ближайшее время планируется установить беседку, оборудовать пешеходную зону и проезды для транспорта.

На художественном отделении школы, которое является вторым объектом, работники из Ямала демонтируют старую отделку стен и потолков, разрушенные перегородки, двери и окна. Помимо этого, они готовят пространство для капитального и косметического восстановления. Территорию отделения ждет благоустройство и озеленение.

Оба объекта будут снабжены необходимым оборудованием, инструментами и мебелью.

"Школа искусств и художественное отделение очень ожидаемые объекты. С учетом возвращения в город семей, детям также необходимо возвращаться к привычной жизни, к приятным и нужным для них занятиям. Сделаем все возможное для этого, - подчеркнул первый замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, куратор восстановительных работ Сергей Власенко.

К слову, с лета прошлого года Ямал восстановил 29 социальных объектов, из которых 21 – школы и детские сады.

"Люди должны возвращаться в нормальные условия для жизни, в новые теплые квартиры. Помимо этого, еще много задач, будем наращивать темпы и объемы. Постепенно будет включать в план объекты спорта, культуры, молодежной политики", - сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Волноваху.