Нуртдину Ибрагимову в гордуме вручили нагрудный знак за заслуги перед городом Тюменью

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и глава города Руслан Кухарук вручили Нуртдину Ибрагимову нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью".

Председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов более 15 лет активно занимается духовно-нравственным и патриотическим воспитанией молодежи, организовывает благотворительные акции, оказывает адресную помощь ветеранам. По его инициативе в Тюмени появился сквер Пограничников. Многие тюменцы знают Нуртдина Нурылхаковича, он отдает сердце и душу общественной работе.

Обращаясь к депутатам и жителям города, Нуртдин Ибрагимов отметил, что награда - не только его заслуга но и тех людей, кто активно поддерживает реализацию идей по патриотическому воспитанию молодёжи.