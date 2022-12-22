Нуртдину Ибрагимову в гордуме вручили нагрудный знак за заслуги перед городом Тюменью

10:52 22 декабря 2022
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Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и глава города Руслан Кухарук вручили Нуртдину Ибрагимову нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью". 

Председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов более 15 лет активно занимается духовно-нравственным и патриотическим воспитанией молодежи, организовывает благотворительные акции, оказывает адресную помощь ветеранам. По его инициативе в Тюмени появился сквер Пограничников. Многие тюменцы знают Нуртдина Нурылхаковича, он отдает сердце и душу общественной работе.

Обращаясь к депутатам и жителям города, Нуртдин Ибрагимов отметил, что награда - не только его заслуга но и тех людей, кто активно поддерживает реализацию идей по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Теги: награждение , Тюменская городская дума
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