Тюменская делегация работает в Краснодоне

Тюменская делегация прибыла в Краснодон с рабочим визитом, об этом сооьбщил Председатель Совета Краснодонского муниципального округа, Секретарь Краснодонского МО ВПП "Единая Россия" Владимир Шавлай.

"Сегодня в стенах Совета Краснодонского муниципального округа состоялась теплая встреча с делегацией из Тюмени, в составе председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой, депутата Тюменской областной думы Ольгой Швецовой, депутата Тюменской городской думы Павла Девайкина. Поприветствовал гостей на краснодонской земле, подчеркнув важность такого рода визитов для укрепления межрегиональных связей и обмена опытом", отметил Шавлай.

Ольга Швецова в своем телеграм-канале отметила, что на понедельник у нее лично запланированы встречи с партактивом "Единой России", депутатами Совета Краснодонского муниципального округа, представительницами "Женского движения Единой России". "Для меня это возможность поделиться своим опытом и найти новые направления взаимодействия. Тюменская область готова сотрудничать и поддерживать. Краснодонцы принимают нашу помощь с большой благодарностью", - прокомментировала она свою командировку.