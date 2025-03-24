Депутаты гордумы одобрили отчет Счетной палаты Тюмени о работе в 2024 году

Отчет об итогах работы Счетной палаты за 2024 год депутаты заслушали на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы.

Председатель Счётной палаты города Тюмени Владимир Казанцев отметил, что в прошлом году палата вела свою деятельность в соответствии с планом работы, который сформирован с учетом рискоориентированного подхода и поручений Тюменской городской думы.

Всего за 2024 год проведено 33 контрольных, а также 41 экспертно-аналитическое мероприятие. Было подготовлено 68 актов и 26 представлений, из которых по данным на март 2025 года в связи с полным исполнением 21 снято с контроля. По итогам контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено 17 человек. Всего по итогам проверок выявлено нарушение финансового характера на сумму более 53 миллионов рублей, их них 11,4 миллиона рублей истребовано к возмещению в бюджет города. На текущую дату из данной суммы возмещено уже 95% или 10,8 миллионов рублей.

Председатель Счётной палаты отметил, что проверки проводились, в том числе, по вопросам капитального характера, ремонта и благоустройства городских объектов, в учреждениях социальной сферы и так далее. По результатам контрольных мероприятий, разрабатывались новые и вносились изменения в действующие правовые акты. Регламентировалось межведомственное взаимодействие. Корректировались данные бухгалтерского учета. Вносились изменения и в муниципальные программы.

Резюмируя свое выступление, Казанцев подчеркнул, что в целом ситуация стабильная в городе, выявленные нарушения носят субъективный характер, анализ причин во взаимодействии с исполнительной и представительной властями позволяет их устранять и предупреждать. "Основной принцип нашей работы – это предупреждение нарушений, партнерство и взаимодействие всех органов власти в целях реализации законных интересов жителей города Тюмени", - напомнил он.

По итогам обсуждения этого вопроса повестки депутаты единогласно рекомендовали Тюменской гордуме принять на очередном заседании проект решения, внесённый Счётной палатой города Тюмени.

"Депутаты сделали вывод, что контакт между администрацией, Счётной палатой и теми, кто исполняет бюджет, есть, все друг друга понимают, работают", — отметил председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин.