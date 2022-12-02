В тюменском виртуальном концертном зале покажут трансляцию фестиваля Дениса Мацуева

Тюменцы смогут увидеть трансляцию музыкального фестиваля Дениса Мацуева из Тюменской филармонии. Показ состоится 4 декабря в 18:00 в Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Всероссийского Виртуального концертного зала.

Ежегодно в Тюмени свой музыкальный фестиваль проводит выдающийся пианист Денис Мацуев. В 2022 году фестиваль Дениса Мацуева пройдёт в областной столице 4, 5 и 6 декабря. Концерты состоятся в зале им. Ю.А. Гуляева Тюменской филармонии при участии выдающихся исполнителей современности, но увидеть фестиваль можно будет и в виртуальном концертном зале.

В ежегодной встрече со слушателями примут участие: пианист Денис Мацуев, юные исполнители – восходящие звезды музыкального Олимпа, известные джазмены и, безусловно, ведущий коллектив Тюменской области – Тюменский филармонический оркестр. В программе 4 декабря: Арии и дуэты из опер Пуччини и Чайковского, Прокофьев Концерт №3 для фортепиано с оркестром.

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводятся бесплатно.