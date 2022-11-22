Тюменским строителям рекомендовали усилить контроль за объектами

Фото - https://t.me/gus72to

Инспекторы Госстройнадзора проговаривают с застройщиками вопросы безопасности объектов, в частности, застройщикам рекомендуют усилить меры по предотвращению доступа на площадки посторонних лиц, сообщает ГУС ТО.

В октябре указом президента РФ в Тюменской области введён режим базовой готовности. Строительные площадки являются объектами повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Необходимый перечень охранных мероприятий определён Оперативным штабом Тюменской области.

В рамках профилактических визитов на строительные площадки Тюменской области на минувшей неделе инспектор Александр Верхотурцев посетил строящийся ЖК "Никольский" Тюменской строительной компании "ЭНКО". "Отдельное внимание строительным компаниям следует уделить вопросам защиты информации как в печатном, так и в электронном виде", - подчеркнул инспектор Госстройнадзора Александр Верхотурцев.

Помимо усиления мер по предотвращению доступа на площадки посторонних лиц, застройщики должны провести с персоналом учебно-тренировочные занятия по ликвидации возможных аварий, отмечают в ГУС ТО.