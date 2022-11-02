В администрации Тюмени семьям погибших военных вручили награды

Церемония передачи семьям государственных наград РФ семьям погибших в ходе специальной военной операции состоялась в администрации Тюмени.

Орден Мужества старшего лейтенанта Романа Лекчалова получила его мама, Галина Николаевна. Роман в сложнейших боевых условиях, действуя смело и решительно, проявил личное мужество и героизм, до последнего вздоха оставался настоящим офицером, верным присяге, своему народу и своей стране. Награду семье передал военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

"Также переданы награды семьям капитана Александра Иванчикова, рядового Андрея Огибалова, рядового Марселя Сафеева. Произносить слова соболезнования матери солдата всегда трудно и волнительно. Я поблагодарил родных и близких – родственников погибших военнослужащих за достойное воспитание сыновей", - сообщил глава города Руслан Кухарук.

Председатель "Союза десантников" Евгений Бондаренко подробно рассказал о каждом герое и его подвиге. Это важно, так как мероприятие проходило при участии воспитанников центра "Град". В школах, где учились герои, создаются уголки памяти, будут открываться памятные доски, в планах - называть улицы и скверы их именами, рассказал Кухарук.

"Обсудили мы и ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются семьи, были озвучены в основном коммунальные проблемы – газификация и теплоснабжение. Решение вопросов семей героев мы поставили на контроль. Будем находиться с ними на связи и обмениваться информацией. Папа капитана Александра Александровича Иванчикова Александр Васильевич попросил приглашать их на патриотические мероприятия... Мы обязательно будем это делать, подвиги их сыновей, сражавшихся за будущее страны, – пример для нашей молодежи", - сообщил Кухарук.