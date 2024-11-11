Управленцы Тюменской области, Югры и Якутии на Ямале обменяются опытом работы

13:33 11 ноября 2024
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Фото - @aisen_nikolaev

 В столице Ямала 10 ноября стартовала программа обмена лучшими управленческими практиками - с передовым опытом Ямала знакомятся управленческие команды Тюменской области, Югры и Якутии.

Фото - @av_moor

"Большой управленческой командой Тюменской области работаем в Салехарде. Изучаем лучшие практики ямальских коллег. Чтобы настроить свою систему управления с учетом современных вызовов, полезно знать опыт других регионов", - сообщил тюменский губернатор Александр Моор.

Фото - @kuharuk_ruslan

По словам югорского губернатора Руслана Кухарука, делегации регионов намерены обменяться опытом реализации инфраструктурных проектов для укрепления межрегионального сотрудничества, обсудить вопросы развития субъектов, в том числе в рамках Арктической зоны РФ. "Такой формат совместной работы позволит создать эффективные стратегии развития и улучшения качества жизни населения", - уверен Кухарук.

Фото - @aisen_nikolaev

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что программе обучения управленческих команд регионов уже шесть лет, проект показал себя как прекрасный пример взаимосвязи между регионами.

Фото - @aisen_nikolaev

Теги: Александр Моор , Дмитрий Артюхов , Руслан Кухарук
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