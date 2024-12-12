Югра определилась с приоритетами сотрудничества с Тюменской областью на три года

Предложения в государственную программу "Сотрудничество", которая регулирует взаимоотношения Югры, Ямала и Тюменской области, на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов утвердили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.
Среди предложений Югры в программу "Сотрудничество" на предстоящую трехлетку ключевые позиции занимают социальная поддержка отдельных категорий граждан; строительство моста национального значения через реку Обь в районе Сургута и Окружного лицея информационных технологий в Ханты-Мансийске; субсидирование пассажирских авиарейсов и перевозок внутренним водным транспортом.
"Это мероприятия, которые направлены на то, чтобы обеспечить потребность жителей наших трех регионов. Это и транспортная связанность, куда мы включаем запросы жителей, которые звучали на наших встречах, относительно увеличении, а где-то восстановлении рейсов авиасообщения между Югрой и Тюменской областью, а также вопросы, которые касаются финансирования мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, строительством объектов социальной сферы и другое", - цитирует слова губернатора Руслана Кухарука департамент внутренней политики округа.
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