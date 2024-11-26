Экс-замгубернатора Тюменской области перешел на работу в правительство Югры

Бывший замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов назначен первым заместителем губернатора Югры, соответствующее распоряжение подписал глава региона Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба главы округа.

В новой должности Тараканов будет курировать вопросы внутренней и молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности. Он уже принес присягу на заседании правительства автономного округа, пообещав защищать интересы жителей в соотвествии с Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом и законами Югры.

Тараканов с 25 сентября занимал должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя Представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ. До этого с 2018 года работал в Совете Федерации.