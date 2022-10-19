Депутаты гордумы высоко оценили реализацию программы развития системы образования Тюмени

Депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию заслушали доклад о реализации программы развития системы образования в городе Тюмени в 2021 году и сочли результаты работы администрации города в этом направлении эффективными.

С информацией по теме депутатов ознакомила директор департамента образования Дина Горковец. По ее словам, в Тюмени в 2021 году было 126 тысяч обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в этом году их число выросло на 8 тысяч, детей-дошкольников стало больше на тысячу человек - 124 тысячи. Всего на выполнение программы в 2021 году было предусмотрено более 16 млрд рублей, исполнение составило 95,5%. Более половины средств было направлено на реализацию государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. Доля учителей младше 35 лет в прошлом году составила почти 33%, аттестаты о среднем общем образовании получили 98,7% выпускников, современным требованиям соответствовали 97% учреждений дошкольного и школьного образования. Местами в детсадах обеспечены на 100% как дети от 3 до 7 лет, так и дети от 1,5 до 3 лет. Около 2 200 детей с ОВЗ охвачены за год различными мероприятиями. В городе становится больше участников и призеров олимпиадного движения школьников.

В 2021 году открыто 8 корпусов детсадов (почти 4 тысячи новых мест) и два корпуса школ № 48 и № 92. В этом году открылась школа № 30 на Московском тракте, а в начале января 2023 года будет открыт корпус школы № 56 в Новопатрушево. Сейчас в стадии завершения капремонты в дошкольном отделении школы № 89 (один блок сдан), в детсаду №112 по ул. Волгоградской и детсаду №78, ведется комплексный ремонт школы №62.

Депутаты поинтересовались, работают ли школы города над введением дополнительных образовательных программ по оказанию первой медпомощи и начальной военной подготовке. Горковец отметила, что все педагоги курсы медпомощи прошли, но смогут ли преподавать — вопрос спорный. В учебном плане эти дисциплины не предусмотрены, но могут быть организованы как внеурочная деятельность — вопросы об этом сейчас обсуждаются в том числе на уровне Федерации.

Подводя итог обсуждению вопроса, председатель постоянной комиссии Елена Бойко отметила эффективность исполнения программы и четкое понимание властями результатов, которые планируется достичь.

"Очень детально изучила программу развития системы образования на 2021-26 годы, по сравнению с предыдущей она модернизирована и теперь в ней очень четкие показатели и, соответственно, более четкое понимание, что нужно делать. Результаты это подтверждают. В частности, еще год назад были вопросы с устройством в детсады ребят от 1,5 до 3 лет, а сейчас они обеспечены местами на сто процентов, открыто целых 8 новых корпусов. Это очень важно", - подчеркнула Елена Бойко.