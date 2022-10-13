Волонтеры служат Родине

В первой партии мобилизованных, оправившихся в ЮВО, оказался большой друг и незаменимый помощник волонтеров Никита М. На протяжении всего времени работы пункта сбора гуманитарной помощи на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" он регулярно помогал в погрузке и разгрузке привезенной гуманитарной помощи. Его силами были перенесены сотни килограммов продуктов и средств гигиены, доставляемых в пункт и на склад.

"Когда коллеге пришла повестка, было принято однозначное решение помочь со сборами, потому что по русской традиции мы своих не бросаем. Волонтеры штаба и сотрудники Дворца творчества и спорта "Пионер" активно подключились к общему делу и собрали для Никиты и его сослуживцев то, что может пригодиться им в солдатском быту и службе – это медикаменты, инструменты, расходные строительные материалы и сладкие посылки", - сообщают волонтеры.

Актив штаба пришел лично проводить Никиту к месту несения службы. Каждый из нас уверен, что #МЫВМЕСТЕ обязательно вновь соберемся под мирным небом и как всегда будем помогать тем, кто в этом нуждается.