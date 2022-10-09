В селе Червишево открыли новую детскую площадку

Фото со страницы О.A.Величко, https://vk.com/oksana_velichko_tmn

В селе Червишево Тюменского района для детей открыли новую площадку, проект реализован при активном участии депутата Тюменской областной Думы Оксаны Величко, местные предприниматели Алексей Воронов и Виталий Пермяков организовали все работы по благоустройству.

"Площадка находится во дворе дома по улице Магистральная, 6. Финансовую помощь в закупке необходимых материалов и оплате монтажных работ оказала Оксана Величко. Планировкой объекта, завозом песка и установкой скамеек занимались ООО "Вертикаль" и ИП "Воронова". Весь объём работ выполнен в срок. На праздник в честь открытия площадки собрались ребята и родители со всего села. Для них выступил местный танцевальный коллектив, а Тётушка Сова рассказала о правилах безопасности. Завершающим штрихом в благоустройстве двора стала посадка деревьев", - сообщили в администрации района.

"Я житель села. Глава предложила поучаствовать в проекте, и я согласился. Я считаю, что важно и нужно вкладываться в развитие и благоустройство места, где ты живёшь. Тем более это всё для детей в первую очередь", отметил , - Алексей Воронов.

"Казалось бы, что важного в таком событии? А важно то, что дети будут расти в условиях, которые сформируют любовь к своему двору, дому, к селу - своей малой Родине… Через детский смех, через искренние детские эмоции… С малого начинается патриотизм. С маленьких он начинается!" - прокомментировала открытие площадки и высадку деревьев Оксана Величко.