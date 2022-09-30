В Тюмени состоялся X сити квест "Территория Авторадио"

Фото: Авторадио Тюмень

Десятый юбилейный сити квест "Территория Авторадио" промчался по улицам города в минувшую субботу. Стартовали экипажи с парковки ТРЦ "Кристалл". Призовой фонд разделили 6 экипажей. Поприветствовал участников врио начальника отдела ГИБДД по городу Тюмени Артем Сотников.

За годы проведения проекта Первое автомобильное радио подарило 9 комплектов зимней резины, более 1000 полезных подарков для участников-автомобилистов, которые проехали без сомнения все улицы Тюмени. И конечно же, все участники проекта обрели большое количество друзей, ведь за 9 лет в квесте приняло участие больше 1 000 человек!

В этом году комплект зимней резины достался команде О.Т. Win Team, ребята прошли квест за минимальное время и собрали максимальное количество бонусов, вторые – команда СПАРТА, экипажу досталась мультимедийная аудиосистема от партнера квеста – компании Akulaopt, третье место – команда Naid этот экипаж забрал сертификат от Автолаборатории на оклейку кузова защитной бронепленкой.

Редакция Авторадио Тюмень подготовила для участников 12 игровых уровней, загадки были спрятаны даже в эфире на 106.1 FM.

Пока экипажи штурмовали задания, на импровизированной сцене в преддверии своих сольных конвертов выступили гитарист Антон Дерябин и эстрадно-джазовая певица Анастасия Русанова.

Редакция Авторадио Тюмень благодарит всех участников за активность и проявленный интерес, а также друзей проекта за возможность подарить тюменцам незабываемые эмоции и приятные сюрпризы за участие в сити квесте!

Генеральный партнер ТРЦ "Кристалл" ул. Дмитрия Менделеева, 1А trc-kristall.ru

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