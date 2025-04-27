Экологический квест с элементами театра пройдет в Тюмени

27 апреля с 13:00 до 15:00 в сквере Александра Моисеенко пройдет квест "Тайны зеленого княжества", приуроченный ко Всероссийской неделе субботников "Мы за чистоту". Участники в формате игры предотвратят экологическую катастрофу и узнают, как помочь сохранить природу. Регистрация доступна на портале Добро.РФ или в группе "Мультицентр "Моя территория"" во ВКонтакте.

Сбор участников состоится в сквере Ветеранов энергетики (ул. Одесская, 53) с 13:00 до 13:15. Квест перенесет их во времена, когда на одно из княжеств обрушилась экологическая катастрофа, грозящая гибелью урожая и лесов.

Тюменцы разделятся на небольшие команды — дружины. Вместе с актерами-богатырями они пройдут через ряд испытаний, чтобы спасти княжество. На каждом этапе их ждут игровые активности и мастер-классы от экологов и волонтеров. Среди них посадка семян растений вместе с участниками Всероссийского движения "Волонтеры леса", мастер-класс по пожарной безопасности в лесу и обучение навыкам тушения огня от студенческого спасательного отряда ТюмГУ.

— "Тайны зеленого княжества" — это не только игра, но и возможность через захватывающий сюжет продемонстрировать, как важны даже самые простые действия и навыки для защиты природы. Подобные мероприятия помогают осознать ответственность за окружающую среду и сформировать полезные экопривычки. Мы хотим, чтобы участники ушли с квеста не только с яркими эмоциями, но и с осознанием того, что каждый их шаг может повлиять на экологическое благополучие нашего региона, — поделился руководитель проекта Михаил Митюшов.

Завершив квест, участники не только снимут заклятие с княжества, но и познакомятся с деятельностью экологических организаций в регионе. Тюменцы также получат полезные рекомендации, как сделать город чище и экологичнее, - сообщает Мой-портал.ру.