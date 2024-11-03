Студенты Тюменского госуниверситета стали участниками "Чайного происшествия с тюменским купцом"

Проект реализовали в областной столице при поддержке проекта "Росмолодежь.Гранты".

Как рассказала руководитель проекта Алена Кабулова, "Чайное происшествие с тюменским купцом" было ориентировано на иностранных и иногородних студентов 1-2 курсов ТюмГУ.

"В ходе квеста участники отправлялись в исторические места города, связанные с торговлей и купечеством, решали там головоломки и находили улики. Квест-экскурсия — это пять станций с различными заданиями и одна станция с мастер-классом по расписыванию деревянных лошадок", — добавила Алена Кабулова.

По мнению руководителя проекта, детективный квест помог иностранным и иногородним студентам лучше понять местные традиции, ценности и обычаи, что способствует более глубокому взаимопониманию с местным населением. Новые знания позволяют молодежи адаптироваться к условиям жизни и учебы, чувствовать себя более уверенно и комфортно в новой среде. По словам Алены Кабуловой, это актуально, так как на сегодняшний день в Тюменском государственном университете обучаются более 20 тыс. студентов и аспирантов, в том числе около 2 тыс. иностранных граждан из 38 стран мира, - сообщает Тюменская линия.

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