Квесты от stand-up комиков по "нетуристическим" районам города смогут посетить тюменцы

Участникам stand-up квестовот проекта "Тюмень наизнанку" расскажут о нетипичных историях разных районов города: Лесобазе и Восточном. Необходима регистрация в сообществе во ВКонтакте "Тюмень наизнанку".

Тюменцы отправятся на экскурсии, где познакомятся с интересными фактами о районах и отгадают загадки, связанные с локальной айдентикой каждого из них.

Квесты проведут местные комедианты из объединения ISTERICOM. В формате импровизации вместе с участниками они обсудят стереотипы, связанные с выбранными территориями. Прогулки состоятся с 14:00 до 15:00:

— 21 сентября — по улице Олимпийской,

— 28 сентября и 5 октября — по району Лесобаза, сообщает Мегатюмень.

Мероприятия открыты для всех жителей и гостей города. Квесты и уникальные истории о районах были созданы на основе архивных документов и бесед с местными жителями.

— В интерактивном формате нам бы хотелось познакомить участников с нетуристическими местами города, взглянув на них с юмором, рассказать интересные истории жителей районов. Почему мы выбрали район Лесобаза и улицу Олимпийскую? Про них у нас не принято рассказывать гостям, а наш проект как раз позволяет бороться со стереотипами. — поделился руководитель проекта "Тюмень наизнанку" Михаил Митюшов.