Тюменские депутаты поздравили пожилых с праздником

Тюменцы старших поколений внесли огромный вклад в развитие города, их руками и на их глазах формировалась и продолжает создаваться летопись Тюмени. и долг молодых - окружить их вниманием и любовью, быть опорой для людей золотого возраста, отмечают депутаты Тюменской городской думы в поздравлении горожан с Международным днем пожилых людей.

"Показывая пример подлинного патриотизма, жизнелюбия, высокой нравственности и активной гражданской позиции, вы учите молодых людей быть справедливыми, перенимать важнейшие духовные ценности и ориентиры, нести ответственность за свои слова и поступки. Благодарим вас за доброту, ценные советы, заботу и поддержку, которыми вы так щедро делитесь. Желаем крепкого здоровья на долгие годы и неугасающего интереса к жизни. Пусть каждый день приносит хорошее настроение и прекрасное самочувствие. Всех вам благ, семейного тепла и благополучия!" - отметил в поздравлении председатель гордумы Евгений Заболотный.