Банк России отлил "Конька-Горбунка" в серебре

Сегодня Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Конек-Горбунок" серии "Легенды и сказки народов России".

Сказка "Конек-горбунок", написанная нашим земляком Петром Ершовым — одно из любимых детских произведений многих поколений. Она была написана в 1834 году и с тех пор переиздавалась более 150 раз.

Как уточняют в пресс-службе Банка России, на оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности имеется надпись: "ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ". Фигуры Ивана и Конька-горбунка, а также надпись выполнены в рельефе. Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света создано посредством структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования.

Отметим, что в Тюмени в рамках федерального проекта "Культура малой Родины" реализуется региональный партийный проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок", координатором которого является секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.