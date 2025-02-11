Андрей Артюхов рассказал о сотрудничестве облдумы с прокуратурой Тюменской области

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов принял участие в заседании коллегии прокуратуры Тюменской области, посвященной итогам работы за 2024 год и задачам по дальнейшему повышению эффективности прокурорского надзора.

В своем выступлении Артюхов отметил, что Тюменская областная дума традиционно взаимодействует с региональной прокуратурой, сотрудники которой участвуют в заседаниях облдумы, комитетов и постоянной комиссии, входят в состав профильных рабочих групп.

"В прошлом году Тюменская областная дума поддержала все законодательные инициативы ведомства. На заседаниях парламента были приняты законы, совершенствующие молодежную политику Тюменской области, систему регулирования лесных отношений. По предложению прокуратуры были внесены изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности", - сказал первый вице-спикер областного парламента.

Очень важным направлением сотрудничества, по словам Андрея Артюхова, является совместная работа по решению вопросов в рамках личных приемов и обращений граждан. "Свыше шестидесяти обращений в адрес думы были направлены в 2024 году в прокуратуру Тюменской области. Ни одно из них не осталось без ответа", - добавил он.

Областная прокуратура принимает активное участие в работе Совета при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения, используя эту площадку для правового просвещения людей.

В коллегии также приняли участие: заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, начальник управления генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу Дмитрий Брытков, прокурор Тюменской области Александр Попов, губернатор Тюменской области Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.