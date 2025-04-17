Запретить себе не только кредиты хотят больше половины жителей УрФО

82% респондентов в регионах Уральского федерального округа считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из исследования ВТБ.

Большинство участников исследования в стране отметили, что самозапреты на онлайн-операции помогут защитить финансы от мошенников. Выше уверенность у жителей Санкт-Петербурга и области (94%), а ниже всего – на Дальнем Востоке (67%). Число тех, кто сомневается в эффективности инструмента – всего 10%. Среди тех, кто уже пользуется сервисом или планирует в ближайшее время, больше всего москвичей, петербуржцев (76%) и жителей Уральского федерального округа (71%).

Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (78%) , ниже всего доля на Дальнем Востоке (12%), при этом большинство жителей региона все равно отмечают, что точно или скорее будут советовать такие сервисы (62%).

Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 92% участников исследования в УрФО. Также 62% респондентов установили бы ограничения на переводы крупных сумм, 52% - на снятие наличных по QR-коду в банкоматах. Среди востребованных опций есть и запрет на переводы за границу (54%) досрочный вывод денег со вклада (41%), и крупные покупки в магазинах (36%).

По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%).

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов: