Запретить себе не только кредиты хотят больше половины жителей УрФО

82% респондентов в регионах Уральского федерального округа считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из исследования ВТБ.
Большинство участников исследования в стране отметили, что самозапреты на онлайн-операции помогут защитить финансы от мошенников. Выше уверенность у жителей Санкт-Петербурга и области (94%), а ниже всего – на Дальнем Востоке (67%). Число тех, кто сомневается в эффективности инструмента – всего 10%. Среди тех, кто уже пользуется сервисом или планирует в ближайшее время, больше всего москвичей, петербуржцев (76%) и жителей Уральского федерального округа (71%).
Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (78%) , ниже всего доля на Дальнем Востоке (12%), при этом большинство жителей региона все равно отмечают, что точно или скорее будут советовать такие сервисы (62%).
Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 92% участников исследования в УрФО. Также 62% респондентов установили бы ограничения на переводы крупных сумм, 52% - на снятие наличных по QR-коду в банкоматах. Среди востребованных опций есть и запрет на переводы за границу (54%) досрочный вывод денег со вклада (41%), и крупные покупки в магазинах (36%).
По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%).
Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов:
Сервис самозапретов востребован у россиян, но они хотели бы получить больше функций, чем есть сейчас на Госуслугах. Мы видим у пользователей банковских сервисов запрос на то, чтобы усилить контроль за своими финансами, чтобы снизить риски мошенничества в онлайн. Ранее мы уже запустили возможность установить в мобильном банке ограничение снятия/внесения наличных по QR в банкоматах. Вместе с лимитами на снятие эти меры сделали большинство схем неинтересными для мошенников.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru