Жители Тараскуля смогли лично рассказать Максиму Афанасьеву о том, что их волнует

Глава Тюмени Максим Афанасьев провел встречу с жителями микрорайонов Малый Тараскуль и Большой Тараскуль и пообещал, что такие встречи будут проходить регулярно в разных районах города.

Малый Тараскуль и Большой Тараскуль - избирательный округ депутата гордумы Юрия Коновалова, который вместе с активными жителями делает многое, чтобы на территории происходили позитивные изменения. Председатели ТОС Светлана Сергеева и Елена Ерина во взаимодействии с ним делают много для того, чтобы жизнь в микрорайонах становилась комфортнее и благоустроеннее.

"Я вижу, что выстроен эффективный диалог с органами власти и сотрудничество приносит положительные изменения на эти территории", - отметил Афанасьев.

Вопросы на встрече жители задавали по различным аспектам жизни и развития этих территорий. Основное: снос аварийных зелёных насаждений, работа инструктора по спорту, а также организация досуговой деятельности для жителей разного возраста; нужда в библиотеке (ее можно организовать на базе школы). Также были вопросы, связанные с открытием продовольственного магазина, проведением обследования специалистами территории для дальнейшего демонтажа аварийно-пожарной водозаборной точки на озере Б. Тараскуль, и многое другое.

Особое внимание было уделено такому важному аспекту, как улучшение качества водоснабжения в этом районе. "Совместно с Федеральным бюджетным учреждением "Центр реабилитации СФР "Тараскуль" и ООО "Тюмень Водоканал" нами сформирован план конкретных действий, направленных на подключение объектов Центра реабилитации СФР "Тараскуль", а также микрорайона Малый Тараскуль к централизованной городской системе водоснабжения и последующую передачу сетей и объектов водоснабжения в муниципальную собственность. При получении согласования техническая реализация первого этапа мероприятий по подключению района к централизованному водоснабжению возможна во второй половине текущего года. Вторым этапом плана предусмотрены мероприятия по приемке в муниципальную собственность сетей и объектов водоснабжения и последующему переустройству сетей для улучшения качества водоснабжения. Плановый срок реализации указанных мероприятий – 2027 год. Реализация обоих этапов плана позволит обеспечить стабильное качество питьевой воды для всех жителей", - резюмировал Афанасьев.