Первенство России по ММА впервые проведут в Тюмени

Федерация MMA Тюменcкой области

Состязания по смешанным единоборствам всероссийского уровня – первенство страны по ММА среди юношей и девушек 16-17 лет пройдут в Тюмени 19-20 апреля.

Такого рода уровня по этому виду спорта Тюмень принимает впервые - бои пройдут в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1). 19 апреля, в субботу, соревнования стартуют в 10:00. В воскресенье пройдут торжественное открытие и финальные бои. Начало в 12:00.

На арене встретятся около 200 спортсменов из 47 регионов России, в том числе 15 представителей Тюменской области.

"Наши ребята работают в серьезном темпе. Сначала они готовились к первенству УФО, после чего продолжили тренировки, но уже для всероссийских стартов. Мы ожидаем красивых, бескомпромиссных боев. Конкуренция ожидается очень серьезная, так как выступить предстоит сильнейшим спортсменам, прошедшим отбор на областных и окружных состязаниях", – рассказал президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков.

Поддержать участников и стать свидетелями исторического для региона события может каждый желающий – вход на соревнования свободный.