Первичные отделения "Единой России" помогают тюменским бойцам

Участники СВО из Тюменской области получат оборудование, приобретенное на средства первичных отделений "Единой России".

Бойцам отправлены квадрокоптеры ночной и дневной разведки Dji Mavic 3, тепловизионные прицелы и монокуляры, средства обнаружения беспилотников "Булат-4", радиостанции TYT, конвекторные генераторы, пауэрбанки большой емкости. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"На средства первичных отделений № 124, 231, 242, 247, 287, 300 по заявкам бойцов куплена техника, которая поможет им выполнять боевые задачи и сбережет жизни наших воинов", - уточнил он.

Андрей Артюхов поблагодарил членов первичек за их отзывчивость, участие в большом и важном деле, за вклад в общую Победу.

Раз в два месяца отправляется гуманитарная помощь от первичных отделений в зону СВО, о чем сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова: "На передовой нужны техника, строительные инструменты, запчасти и многое другое, заявки от участников спец операции в адрес реготделения партии приходят регулярно. Бойцы признательны за помощь землякам, которые обеспечивают крепкий тыл. К общему делу присоединяются бизнес, гражданские активисты, неравнодушные жители, сейчас нет ничего важнее поддержки наших защитников".

Доставит технику в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко, председателя регионального совета первичных отделений "Единой России". "Мы доставляем оборудование в зону СВО к местам, где ребята выполняют свои боевые обязанности. За три-пять дней объедем такие направления, как Курск, ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон. Наша миссия – передать технику прямо в руки ребятам. Получат ее подразделения ВДВ штурмовиков и разведки, саперные полки, отряд специального назначения, штурмовые пехотные подразделения, отдельные группы БПЛА", - рассказал Сукаченко, отметив, что бойцы ценят внимание земляков, это дает им силы и поднимает боевой дух.



