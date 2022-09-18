В Тюмени открылась выставка народного художника РФ Александра Новика

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный принял участие в открытии выставки народного художника РФ Александра Новика.

На выставке представлено свыше 130 живописных полотен и графических листов Александра Новика. Его творчество неразрывно связано с Тюменью, объединяет традиционные и новаторские подходы, наполнено большим внутренним смыслом и многообразием ассоциаций. Для работ Александра Сергеевича характерны старина городов, деревенский быт, женские образы и тайна природы.

Автор поблагодарил организаторов - сотрудников Тюменского музейно-просветительского объединения и отметил, что посетители выставки увидят много работ из Тобольска.

- В творчестве для меня важно передать звук цвета, особенно в абстрактной живописи, когда не сковывают сюжет и предмет, - замечает художник, председатель Тюменского регионального отделения "Союза художников России" Александр Новик.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный сказал, что Александр Сергеевич Новик – единственный народный художник РФ, проживающий в Тюменской области и мастер, смотрящий на мир по-современному.

- На персональной выставке представлены разноплановые работы, которыми можно восхищаться и гордиться тем, что на тюменской земле живет и творит такой замечательный художник, - подчеркнул Евгений Заболотный.

Выставка будет работать со вторника по воскресенье в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова до 23 октября.

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Александр Сергеевич Новик родился в Тюмени в 1949 году, занимался в школьные годы в художественном кружке во Дворце пионеров, стал одним из первых выпускников Тюменского училища искусств. После окончания училища работал в Художественном фонде РСФСР. Дальнейшее образование получил на факультете изобразительного искусства Нижневар­товского государственного университета. В 1984 году стал членом Союза ху­дожников СССР, в 1993 - членом правления Союза Художников России. В апреле 2019 года Александру Сергеевичу присвоено звание "Народный художник Российской Федерации". Преподавал в Тюменском училище искусств. Является участником городских, областных, зональных, международных выставок. Произведения художника находятся в более 20 музеях России и СНГ, частных собраниях России, Германии, Франции, Англии, Финляндии, Канады.