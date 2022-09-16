"Азбука добра" снова в деле

С 15 сентября по 15 октября в Тюмени пройдет акция "Азбука добра", посвященный одиноким пожилым людям.

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и проводится в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой".

Для участия достаточно своими силами приготовить скромный подарок или исполнить мечту старшего поколения. Послами добра в рамках инициативы могут выступить не только жители Тюмени, но и компании, предприятия города.

Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта в разделе "проекты и акции", кликнув на баннер "Азбука добра".

Как передать подарки одиноким пожилым гражданам?

Если адресный подарок готов, позвоните по номеру 8(3452)51-77-05 координаторам и договоритесь о времени передачи подарка. Можно передать подарок в пункт приема в назначенное время (Карла Маркса, 123, каб. № 8, 4, пн.-пт. 08:00 – 16:30).

На протяжении месяца волонтеры в еженедельном режиме будут бережно упаковывать и доставлять посылки от чистого сердца адресатам.

Как пожилые люди могут рассказать о своих желаниях?

• позвонить по телефону (3452) 51-77-05 (Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации) и оставить заявку.

"Мы стараемся объединить ресурсы, чтобы наполнить яркими красками, улыбками, самыми приятными мгновениями, добротой и удивительными событиями будни тех, кто в этом особо нуждается. Рады, что с каждым годом у нас появляется все больше единомышленников, которые готовы стать на мгновение волшебниками. Надеемся, что и в этом году мы дружно сможем подарить частичку теплоты и порадовать как можно больше одиноких пожилых людей", - отмечают координаторы акции.

Получить более подробную информацию можно по телефону 51-77-05, на сайте или в сообществе Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" VK.

Мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.