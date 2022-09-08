Тюмень становится комфортнее благодаря системе "Безопасный город"

Реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории города Тюмени на 2021 – 2026 годы" депутаты Тюменской гордумы обсудили на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Олег Датских отметил рост раскрываемости преступлений в общественных местах Тюмени, в том числе благодаря системе "Безопасный город". На сегодня в парках, скверах и дворах Тюмени работает 2 547 камер, информация с них поступает в единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области.

Депутат Евгений Бакро напомнил, что освещенность территорий способствует повышению безопасности. Валерий Роженцев заострил внимание на работе охраны в школах, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук отметил важность профилактических мероприятий со школьниками.

Депутатов заверили, что мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности обучающихся, интегрированы в образовательный процесс. "Такие уроки проходят для юных тюменцев системно и не ограничиваются только лекциями и беседами. Мы находимся в постоянном поиске новых форматов", – подчеркнула директор департамента образования города Дина Горковец.

"Цифры говорят о том, что программа выполняется. Показатели по 2021 году радуют, но их выполнение не означает, что все хорошо и больше нам не к чему стремиться. Профилактика правонарушений в Тюмени остается на контроле членов постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.", – подытожил на пресс-подходе председатель комиссии Степан Киричук.