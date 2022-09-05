В Тюменской области открыли памятник Герою

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Торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Александра Григорьевича Филонова провели в райцентре Омутинское, сообщает глава района Олег Кузнецов.

"Памятник земляку-герою установлен на входе в парк, названного в его честь ... На открытие пришли представители общественности, молодёжных организаций, учащиеся школ, учреждений района, органов власти, депутаты Думы Омутинского сельского поселения, почётные гости, члены общественной палаты Омутинского муниципального района, ветераны военной службы, труда, участники боевых действий, жители села. Благодарю всех, кто сегодня принял участие в увековечивании памяти Александра Григорьевича Филонова. Уверен, что последующие поколения будут свято чтить память каждого солдата и никакие силы не смогут затмить подвиг Герое", - сообщил Кузнецов.

Филонов родился 5 сентября 1920 года в деревне Слободская Омутинского района Тюменской области. После школы учился в Ялуторовском техникуму молочной промышленности. затем работал техником на станции Ишим. Майор Филонов прошёл славный боевой путь. В 1938 году райкомом комсомола был направлен на учебу в Омское военно-пехотное училище имени М.В. Фрунзе, которое окончил в 1940 году. На фронтах Великой Отечественной войны – с июля 1941 года воевал на Калининском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. В 1943 году окончил курсы командиров батальонов при Военной академии им. М. В. Фрунзе. В боях был трижды ранен. Принимал участие в Могилевской, Минской, Белостокской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Во время Великой Отечественной войны – капитаном командовал стрелковым батальоном. Александр Григорьевич награждён орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красного Знамени, 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Филонову Александру Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Имя Александра Григорьевича высечено золотыми буквами в Москве, в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны.