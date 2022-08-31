В школах с сентября начнутся уроки о важном

С нового учебного года каждый понедельник во всех школах страны будет начинаться с внеурочных занятий "Разговоры о важном", по словам министра просвещения Сергея Кравцова, уроки будут посвящены истории, традициям и культурному наследию России, а предметом бесед могут стать события, люди, их деяния и идеи.

Уроки будут проходить во всех классах. с 1 по 11.

"События, люди, их деяния и идеи – всё это может стать предметом бесед. Наверное, найдутся скептики, которые скажут, что нельзя интересно рассказать про государственные праздники или про семейные ценности. Но мы делаем всё, чтобы доказать обратное: про историю, традиции и культурное наследие нашей страны можно и нужно рассказывать увлекательно, побуждать детей самостоятельно искать исторические факты, больше читать, узнавать новое", – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью для ТАСС.

Глава ведомства отметил, что темами разговоров станут и простые человеческие ценности, например, дружба, уважение к труду, сохранение исторической памяти, милосердие и справедливость. Ученики будут вовлечены в обсуждение – педагогу особенно важно помнить о том, что они не должны повторять традиционные для урока формы, сообщается в Telegram-канале проекта.