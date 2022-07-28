В Тюмени пройдет парад красных машин и фестиваль "ПроКСИ"

На площади у Тюменского технопарка 30 июля с10 до 20 чалов пройдет фестиваль "ПроКСИ" (креатив, сила, интеллект). Гостей ждут интерактивные площадки и концертная программа.

Под брендом "Красная армия" будет организован парад красных машин, его откроет выступление чирлидеров, затем колонна красных автомобилей проедет вдоль главных праздничных площадок (по ул. Республики до пересечения с ул. Перекопской). Настроение участникам будет создавать музыка тюменской радиостанции.

Новшеством этого года станет колонна красных байков. Те, у кого нет красного автомобиля или мотоцикла, могут в эфире Красной Армии выиграть билеты на поездку в красном двухэтажном экскурсионном автобусе.