В Тюмени пройдет парад красных машин и фестиваль "ПроКСИ"

На площади у Тюменского технопарка 30 июля с10 до 20 чалов пройдет фестиваль "ПроКСИ" (креатив, сила, интеллект). Гостей ждут интерактивные площадки и концертная программа.
Под брендом "Красная армия" будет организован парад красных машин, его откроет выступление чирлидеров, затем колонна красных автомобилей проедет вдоль главных праздничных площадок (по ул. Республики до пересечения с ул. Перекопской). Настроение участникам будет создавать музыка тюменской радиостанции.
Новшеством этого года станет колонна красных байков. Те, у кого нет красного автомобиля или мотоцикла, могут в эфире Красной Армии выиграть билеты на поездку в красном двухэтажном экскурсионном автобусе.
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