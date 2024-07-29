Афанасьев: день рождения Тюмени отпраздновали по-семейному

438-летнюю годовщину Тюмень и гости областной столицы праздновали 27 июля, на всех городских мероприятиях было много патриотики, событий для детей и всей семьи, горожане с радостью участвовали во во всех активностях, в том числе викторинах, и получали призы.

"День рождения города прошёл как настоящий семейный праздник. Несмотря на дождь, тюменцы были полны энтузиазма. В разных районах города состоялись многочисленные мастер-классы, творческие мастерские и концертные программы. Благодаря усилиям многих людей наш общий праздник получился ярким, насыщенным и интересным", - отметил глава города Максим Афанасьев.

Он поблагодарил волонтепрв, которые целый день рассказывали жителям о благотворительной акции по сбору средств для участников специальной военной операции, и всех тюменцев, предпринимателей, сотрудников администрации города, Тюменской городской думы и социальных учреждений, которые присоединились к акции "100 миллионов для Победы" и перечислили денежные средства на благотворительный счёт. За неделю поступило почти три миллиона рублей.

Особые слова признательности - полиции, благодаря им праздничные мероприятия удалось провести на высоком организационном уровне, а также организаторам, предприятиям-спонсорам, которые поддержали проведение наших фестивалей и концертов.

"Я посетил ряд площадок и пообщался с тюменцами. Было озвучено много интересных идей и предложений, которые мы обязательно рассмотрим. Дорогие друзья, ваше активное участие в жизни города вносит неоценимый вклад в сохранение, создание и развитие наших городских традиций. Будем и дальше плодотворно сотрудничать", - пообещал глава города.