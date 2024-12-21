Конкурс Бабок-Ежек и забег Снегурочек проведут в Тюмени

На новогодних каникулах в областной столице пройдут традиционные конкурсы для женской половины. Тюменки смогут примерить образ Снегурочек, а потом - Бабок-Ежек.

Оба конкурса пройдут на площади 400-летия.

7 января пройдет "Забег Снегурочек". Сначала участницы устроят самопрезентацию в "Визитной карточке", затем представят свои творческие таланты в "Домашнем задании" (кстати, допускается группа поддержки до шести человек). Заявиться могут тюменки от 10 лет.

8 января, начнется конкурс среди Бабок-Ежек. "Сказочным красавицам" предстоит четыре испытания: "Визитная карточка", "Дефиле на метлах", "Моя суперсила" с представлением творческих способностей и "Аукцион частушек". Испытать удачу могут героини от 6 лет.

Оба конкурса бесплатные для участниц, они начнутся в 12 часов. Жюри будут оценивать созданные образы, оригинальность, креативность, артистичность, творческие способности участниц.

Горожан приглашают посмотреть эти яркие события. Кроме того, в каникулы на площади будет работать "Резиденция Деда Мороза" с бесплатными интерактивными программами. Возрастных ограничений здесь нет (0+).

Сделать заявку на эти конкурсы (6+), поучаствовать в других, посмотреть новогоднюю афишу, узнать расположение новогодних елок и катков можно на официальном сайте фабрикаволшебства.рф, - сообщает Вслух.ру.