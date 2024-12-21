Секреты стильного новогоднего праздника открыли тюменцам

Мероприятия для тюменских семей провели в центре "Дзержинец". На семинаре со стилистом Татьяной Хон, мамы познакомились с основными принципами подбора аксессуаров, которые помогут сделать образ запоминающимся. Также стилист рассказала об универсальных украшениях: классических серьгах, изысканных браслетах и стильных кольцах, которые гармонично вписываются в любой наряд. Татьяна поделилась с участницами актуальными трендами сезона.
Еще одним мероприятием для детей и родителей стал творческий мастер-класс по созданию оригинальных новогодних украшений "Шапочки". Взрослые и дети вместе смастерили елочные игрушки из ниток. Участники с радостью делились друг с другом идеями и помогали воплощать их в жизнь. В результате получились оригинальные изделия, которые обязательно станут украшением праздничной елки.
По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
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