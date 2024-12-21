Экономист высказался о возможной экономии на услугах ЖКХ

Летом 2025 года в Тюменской области стоимость коммунальных услуг повысится на 19,07%. Как сэкономить на услугах ЖКХ, рассказал профессор кафедры экономической теории Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.

"В Тюменской области дифференцированные тарифы на электроэнергию, могут существенно помочь в экономии. Для городских жителей доступны тарифы, разделенные на две и три зоны в зависимости от времени суток, - говорит эксперт. - Например, в рамках "Ночной зоны" с 23:00 до 07:00 тариф составляет всего 1,88 руб./кВтч, что в два раза дешевле, чем тариф, дифференцированный по двум зонам суток (3,82 руб./кВтч). При использовании тарифа с тремя зонами, в пиковой зоне (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00) стоимость электроэнергии составляет 3,84 руб./кВтч, а в полупиковой зоне (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00) — 3,75 руб./кВтч".

Эксперт рекомендуют использовать двухзонный тариф и планировать использование энергоемких приборов, таких как стиральные и посудомоечные машины, в ночное время с 23:00 до 07:00.

Для повышения эффективности отопления в холодное время года можно улучшить работу обычных батарей. Для этого рекомендуется установить отражатели из алюминиевой фольги между стеной и батареей, что поможет направить тепло в комнату и предотвратить его поглощение стенами, - сообщает АиФ-Тюмень.