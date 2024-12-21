Необычные зеркала увидят тюменцы на городских улицах

Проект "В отражении города" предлагает жителям города познакомиться с деятельностью сообществ и выиграть подарки от партнеров мультицентра "Моя территория".

Команда мультицентра "Моя территория" установила на улицах Тюмени зеркала в форме сердец с QR-кодами. Они ведут на одностраничный сайт, где можно узнать о городских сообществах и о том, как их участники проявляют свою любовь к региону. Найти их можно до 9 января.

Зеркала разместили на 10 зданиях города:

— Мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти 1);

— Театральный центр "Космос" (ул. Республики 165А);

— ул. Дзержинского, 17;

— ул. Дзержинского, 31;

— Кофейня "Паруса" (ул. Герцена, 96);

— Кофейня "Паруса" (ул. Республики, 145);

— "Фиджитал центр" (ул. Береговая, 28);

— Мультицентр "В 360" (ул. Василия Подшибякина, 21);

— ТюмГУ, "Институт наук о Земле" (ул. Осипенко, 2);

— Центр "Дзержинец" (ул. Ленина, 71).

Тюменцы познакомятся с молодежными сообществами и направлениями, которыми они занимаются. Среди них: Geek Galaxy и MedMedia — в области медиа, "ГринХелперс" и "Потеряшки" — в сфере добровольчества, "Волонтеры Леса" и эковолонтерский отряд "Ботва" — в области экологии, танцевальный коллектив "В квадрате" и "Мастерская махрового ковра" — в сфере творчества, "Лига дворового спорта" и "Волонтеры-медики" — в области здоровья.

Также участники смогут получить подарки от партнеров мультицентра "Моя территория". Для этого жителям города необходимо выполнить несколько шагов:

1. Найти зеркало в форме сердца в одном из 10 мест Тюмени.

2. Сделать фотографию-селфи на одной из точек.

3. Разместить получившееся фото на личной странице во ВКонтакте, используя хештег #вотражениигорода, - сообщает Мой-портал.ру.