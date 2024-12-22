В тюменском "Медгороде" повышают уровень профилактики заболеваний среди сотрудников

Медцентр "Медицинский город" принимает участие в акции Тюменской области "Академия здоровья" - по повышению уровня профилактики заболеваний среди трудовых коллективов. В рамках акции специалисты медицинских учреждений проводят профилактические осмотры и консультации на предприятиях.

В акции участвуют врачи-онкологи Медицинского города, специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Центра профилактики и борьбы со СПИД, Областного наркологического диспансера, Областной больницы №19 и городской поликлиники №3.

В 2024 году врачи-онкологи провели 32 выезда "Академии здоровья" с профилактическими онко-экспресс-осмотрами. Осмотрено 4711 человек, у 125 из них выявлены подозрения на онкозаболевания. Они направлены в Медгород на дообследование и, если необходимо, лечение.

Первая подобная акция была проведена и в коллективе самого Медицинского города. Здесь работают более 1000 сотрудников. Уже осмотрено порядка 300 сотрудников, - сообщает Елена Лосева, пресс-служба МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).

Валерия Павлова, директор - главный врач МКМЦ "Медицинский город" подчеркнула значимость проведения подобных профилактических мероприятий: "Мы всегда очень много говорим о профилактике онкологических заболеваний, потому что нам, как никому другому, хорошо известно насколько сложные это заболевания и их всегда легче предупредить, чем лечить. Поэтому мы такое большое внимание уделяем привлечению тюменцев на диспансерные осмотры".