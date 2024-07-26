Медики на площади 400-летия Тюмени проведут акцию "Город сердцу дорог"

В День города, 27 июля, с 12:00 до 18:00 жители и гости Тюмени смогут проверить свое здоровье, а также поучаствовать в викторине и выиграть ценные призы на площади 400-летия Тюмени в рамках программы "Город сердцу дорог".

"Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики измерят артериальное давление, проведут диагностику процентного состава мышц, жира и жидкости в организме, измерят объем и оценят возраст легких путём экспресс-тестирования. Психолог проведет индивидуальное тестирование на выявление текущего эмоционального состояния и даст рекомендации по результатам. Кроме того, гостям предлагается пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекции", - сообщает региональный депздрав.

Помимо диагностического чек-апа, каждый желающий сможет принять участие в интерактивной игре и получить полезные подарки. Предварительная запись не требуется, участие бесплатное.