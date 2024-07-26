В Тюмени накануне Дня города почтили память земляков

В честь дня рождения Тюмени почётные граждане, школьники, представители общественных организаций и органов власти, юнармейцы и обычные жители приняли участие в торжественных церемониях возложения цветов к мемориалам в исторически знаковых местах города, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Мы приходим на Историческую площадь к камню, заложенному в честь основания Тюмени, а также к памятнику Текутьева. Крупный предприниматель, городской голова, меценат, купец первой гильдии, Андрей Иванович на собственные средства открыл ремесленное училище с литейной мастерской, выделял крупные суммы на благоустройство улиц и укрепление набережной Туры, сделал большое пожертвование на строительство моста через Туру и обеспечение оборудованием городской больницы, поддерживал различные социальные проекты. Проведение таких мероприятий позволяет нам, тюменцам, помнить нашу славную историю", - уверен Афанасьев.

Новая традиция - торжественные мероприятия в сквере Николая Машарова, у стелы "Город трудовой доблести". В честь присвоения городу этого почётного звания сегодня был произведён праздничный салют из стрелкового оружия. "Тюмень чтит подвиг своих жителей, которые в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов воевали на всех фронтах, несли не менее тяжкую трудовую вахту и обеспечили выпуск продукции оборонного значения для фронта под всеобщим лозунгом "Всё для фронта! Всё для Победы!". Мы, наследники и продолжатели дел наших героических предков, будем чтить их лучшие традиции", - отметил глава города.